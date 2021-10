Affaire vidée de la maison : un donateur fait des précisions à propos des DONS à la veuve

Dépouillée par sa belle famille selon une vidéo devenue virale au cours de la journée d’hier le groupe BPS de Hayek Hassan a pris contact avec la veuve pour compatir à la peine pour aide dont il a tenu à préciser à propos de l’usage.

Ce sont :

Réfrigérateur,

cuisinière,

congélateur,

Télévision,

Bouilloire,

Mixer,

ventilateur.

Et le plus important, pour que les enfants puissent dormir ce soir comme avant et continuer à étudier : des lits, un salon, et une table d’étude.

Selon le donateur, les dons encore sous réserves seront remis à la veuve et aux enfant selon un calendrier bien précis. ” “Les dons sont encore chez nous avec le salon parce que nous voulons savoir par qui les enfants seront gardés et si la maison est encore en leur possession vu que c’est en location ! Les affaires ont été achetés pour faire plaisir aux enfants en ce mois de décembre pour ne pas qu’ils tombent en dépression après la perte de leur père. Ces affaires iront où les enfants seront le reste c’est entre Dieu et ses créatures,” a-t-il dit .

Sapel MONE

