Afrique du Sud: Pour cause d’ infidélité, un homme ferme le sexe de sa femme avec de la colle forte

Un homme n’a pas hésité à causer des douleurs atroces à sa femme. Une histoire d’infidélité qui va conduire à un drame. Il ferme ses parties intimes avec de la colle forte.

Selon les explications de la concernée, les faits se sont produits au mois de mars 2013, dans le village de Ngwamtila près de Bushbuckridge (Afrique du Sud). La femme de 40 ans dit avoir des difficultés pour avoir des relations sexuelles et pour uriner correctement après ce que son mari lui aurait fait.

C’est-à-dire fermer son vagin avec de la colle forte, après que ce dernier ait eu des soupçons d’infidélité à son sujet avec son oncle:

«Mon mari était un homme violent depuis de nombreuses années. Son abus spiral est devenu hors de contrôle quand mon oncle m’a déposée à notre maison. Il m’a alors accusée de le tromper avec mon oncle. C’était choquant parce qu’il connaissait très bien mon oncle et l’a salué quand il m’a déposée. Chaque fois que le mois de mars arrive je me souviens de la cruauté qu’il m’a montrée. Il a sorti une machette et m’a ordonné d’enlever mes vêtements. Comme j’ai commencé à le faire il m’a dit que si je ne le fais pas, il allait me couper la tête avec la machette. Il avait déjà tenté de couper ma main mais j’ai réussi à m’échapper. Cette fois, je ne pouvais pas échapper. Il m’a alors ordonné de m’allonger et ouvrir mes jambes. Il a alors sorti la colle forte et l’a appliquée sur mon sexe pendant que je le regardais avec horreur et les larmes coulaient sur mon visage. Je ne sais pas ce qui pousserait un homme qui aime une femme à faire ça», a-t-elle raconté.

benin24tv

Comments

comments