Autoroute du Nord : une remorque serait entrée violemment en contact avec un taxi, 4 morts

“La route tue” nous ne nous lassons pas de le répéter. Mais l’imprudence des usagers de la route ne font aucun effort pour éviter au mieux les accidents. Nous venons d’apprendre qu’un terrible accident est survenu dans la nuit du jeudi 19 août sur l’autoroute du nord en allant à Yopougon. En effet, il s’agirait d’une remorque qui serait entré violemment en contact avec un taxi en voulant éviter une moto. En effet, la remorque voulait éviter une moto qui a fait un dépassement manqué.

Malheureusement, la vigilance du chauffeur de la remorque a causé du tort au taxi qui transportait quatre personnes. Nous avons appris de Monsieur Marcel un agent de la police qui était présent sur les lieux de l’accident que sur le champ quatre personnes ont perdu la vie. Il s’agirait du chauffeur de taxi et deux de ses passagers puis le chauffeur de la remorque qui s’est heurté la tête contre la vitre alors qu’elle s’inclinait dans le caniveau.

C’est toujours regrettable de constater les accidents que les usagers provoquent par le fait de leur imprudence et leur manque de responsabilité.

Nous invitons tous les usagers de la route à plus de prudence et de responsabilité car la vie n’a pas de prix et aucune raison ne doit l’exposer à la mort.

Angeelisée

