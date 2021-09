Axe Azopé-Ayama : un mini car s’est retrouvé avec ses quatre roues en l’air dans un ravin, des blessés grave

Des blessés graves ainsi que d’énormes dégâts ont été signalés dans un accident de la circulation survenu il a quelques instants sur l’axe Azopé-Ayama à environ une cinquantaine de kilomètres d’Abidjan. La route a encore fait des victimes ce mercredi 15 septembre 2021 alors que la vidéo verbalisation bat son plein à Abidjan, à l’intérieur c’est la désolation. Un mini car appelé communément massa réputé par sa grande vitesse ayant à son abord plusieurs passagers s’est retrouvé avec ses 4 roues en l’air dans un ravin. L’information a été livrée par un internaute dans le groupe Facebook Police secours. Des personnes sont à même le sol en attendant l’arrivée des secours. Selon notre informateur, aucun mort n’a été signalé pour l’instant, mais il y aurait de graves blessés dans cet accident.

Pour l’heure, les causes de ce drame n’ont pas été indiquées.

Les excès de vitesse, les mauvais dépassements, les défaillances mécaniques et la non maîtrise du code de la route sont très souvent les causes des accidents de la route en Côte d’Ivoire. Prompt rétablissement aux blessés. Rappelons que depuis le 7 septembre, le ministère des transports à travers la police a lancé la phase de contrôle et de répression de l’incivisme sur la route.

