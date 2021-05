Benin: un véhicule impliqué dans un accident qui a tué trois personnes, 56 sacs de cartouches découverts

La police béninoise a saisi vendredi 30 avril, 70 000 cartouches de calibre 12 dans un véhicule impliqué dans un accident qui a coûté la vie à trois personnes a annoncé le procureur spécial Elonm Mario Metonou dans un communiqué, précisant que l’accident a eu lieu sur l’axe Savalou-Bantè,

Les victimes étaient accompagnées d’un quatrième individu dans un véhicule sur la route inter-état 3 quand l’accident est survenu.

«Les premières constatations ont permis de relever que l’accident s’est produit entre un minibus et un bus. Des quatre occupants du minibus, deux sont décédés sur le champs et le troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard » lit-on dans le communiqué.

« La fouille du minibus a permis de découvrir qu’il transportait 56 sacs à l’ouverture des sacs, il a été découvert des cartons de minutions de calibre 12. Au décompte ce minibus transportait soixante-dix mille (70 000) cartouches de calibre 12 ».

Le seul rescapé aurait affirmé selon ledit communiqué que les cartouches devraient être déchargées à Gouka et Akpassi deux localités du centre du Benin.

« Plusieurs actes de violences, d’attaques et d’agression ont été planifiés pour empêcher l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Ces actes ont engendré de nombreux blessés graves dont certains ont été atteints par balles de calibre 12 » a rappelé le procureur spécial Metonou dans son communiqué.

Perle Lola

