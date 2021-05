Bonoua: le car ATT a fait une sortie de route, de nombreux blessés et décès dénombrés

Un grave accident de la circulation survenu à la sortie de la ville de Bonoua a attristé les usagers de cette route, au matin du vendredi 7 mai 2021 eu égard aux pertes en vie humaine enregistrées.

En effet, un car de la compagnie de transport ATT exécutant la liaison Abidjan-Bonoua-Aboisso, a effectué une sortie de route, suivie de tonneaux en essayant de négocier un virage.

C’était le matin du vendredi 7 mai 2021.

Le car de 70 places sous une pluie battante, a manqué un virage et effectué une série de tonneaux.

De nombreuses personnes ont été blessés et on dénombre des décès.

Les sapeurs pompiers et les forces de l’ordre se sont rendus sur place pour secourir les victimes. Aussi, des véhicules des pompes funèbres selon des témoins.

C’est le énième accident de car en cette période mars-avril-mai.

Pour rappel, trois accident d’une gravité extrême ont eu lieu respectivement le 20 mars ( Le labelle transport 20 morts) le 31 mars (SITO 21 morts) et (Une compagnie de Katiola, 23 morts)

Dieu vienne en aide aux victimes

Pdci24

