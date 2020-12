Buzz: polémiques autour d’un chauffeur de taxis à Abidjan

Un chauffeur de taxi aurait ramené le téléphone d’un client qui l’avait oublié dans son taxi à Abidjan. Le récit :

Il a oublié son iPhone 8 dans le taxi qu’il avait emprunté. Heureusement il s’agit d’un gentil et honnête taximètre. Touché par son geste, il a tenu à lui exprimer sa reconnaissance ❤️

“…On se donna rdv donc à l’endroit où il m’avait déposé et des minutes plutard il arriva avec mon téléphone dans le meme état. J’étais vraiment très content car en ce mois de décembre qui est très difficile financièrement pour moi, je me demandais comment avoir un autre portable et surtout comment récupérer mes données qui sont dans mon cloud. Je m’acquittai donc en lui payant un montant pour le transport mais j’avoue qu’il méritait plus pour son honnêteté. Il se nomme JOSEPH et son numéro est le 73452380.

Frère JOSEPH, moi je suis humainement limité mais mon Dieu qui est tout puissant te bénira au delà de tes attentes.

