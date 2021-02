Cameroun: N’Gaoundéré, accident sur la falaise de MBEI, 6 victimes et plusieurs blessés

On enregistre déjà six décès et plus de 30 blessées dans l’accident sur la falaise de Mbei dans la région de l’ Adamaoua lundi en après-midi. Les responsables de la sécurité enquêtant sur l’accident ont déclaré que le chauffeur a dépassé dans un virage et il s’agissait du conducteur du bus de 70 places de l’agence de transport interurbain Danay.Le gouverneur de la région de l’Adamaoua Kildadi Taguieke Boukar est descendu sur les lieux pour évaluer le degré de l’accident et il a par la suite rendu une visite de soutien aux différents blessés transportés d’urgence à l’hôpital régional de Ngaoundéré.

