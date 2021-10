Cocody / 2 Plateaux : la voiture d’un homme volé aux éclats embrasée par le feu

Ce jeudi 14 octobre à Cocody, plus précisément aux 2 Plateaux, il s’en est fallu de peu qu’un homme perde la vie au volant de sa voiture. Celle-ci a pris feu pendant qu’il la conduisait.

Peu importe la prudence dont nous faisons preuve chaque jour, nul n’est à l’abri d’un éventuel malheur. Ce jeudi matin aux 2 Plateaux ; quartier de la commune Cocody, la voiture d’un homme a volé aux éclats, totalement embrasée par des flammes de feu. Selon les informations qui nous parviennent grâce à un riverain, les véhicules roulaient paisiblement le long de la voie de L’église Saint Jacques des 2 plateaux lorsque la voiture d’un homme commença a fumée.

Alors que l’homme s’apprêtait à garer sur le côté de la route dans la perspective de s’enquérir de l’état de son véhicule, les choses ont rapidement pris une autre tournure. En effet, alors qu’il croyait avoir affaire à une simple fumée que l’on a l’habitude de constater lorsqu’un moteur surchauffe, l’homme a été désagrément surpris de voir la fumée s’intensifier. Bien avant qu’il se rende compte de la gravité de la situation, il était déjà trop tard. En une fraction de seconde, les flammes de feu s’étaient emparées de son véhicule. Pris de panique le propriétaire de la voiture essayait de récupérer les objets qu’il avait dans son véhicule. Cependant, devant l’acharnement des flammes de feu, celui-ci a du s’en éloigner.

Il n’a fallu que quelques minutes pour que la voiture s’embrasse complètement sous le triste regard de son propriétaire et des quelques piétons qui s’étaient érigés en spectateurs. Sur le choc, le propriétaire de la Peugeot était tout pâle, les mains sur la tête et tout pensif. Il venait de perdre sa Peugeot. On ne pouvait qu’observer des larmes couler de ses yeux. Cet événement a par la suite engendré un énorme embouteillage sur ladite voie.

Actu-Maricerusell

