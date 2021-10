Cocody-Anono : une Dame retrouvée en sang et morte dans son lit

Dame Oupoh Ahien Florence, âgée de 52 ans, enseignante à l’école primaire catholique Saint François Xavier de Cocody-Anono, a été retrouvée en sang et morte dans son lit, le dimanche 26 septembre 2021.

C’est avec une grande émotion que Mlle Z.F., fille de dame Oupoh Ahien Florence, a découvert le corps sans vie de sa mère dans son lit, le dimanche 26 septembre 2021. A en croire un confrère qui rapporte les faits, le premier constat et l’examen sommaire de la dépouille permet de soutenir que la mort de dame Oupoh n’est pas naturelle. Couchée sur le dos, torse nu, son corps présentait une fracture au niveau du front, des hématomes sur le corps et avait une hémorragie nasale et buccale.

De sources médicales, dame Oupoh serait morte par strangulation. Cette thèse est accréditée par la présence d’une corde de couleur bleue autour du cou. Chose curieuse, la porte de la maison était fermée et la fenêtre du salon ouverte.

La veille, Mlle Z.F. qui ne vit plus avec sa mère tente vainement de la joindre. Elle quitte le dimanche 26 septembre son domicile à Cocody Riviera Bonoumin pour rejoindre celui de sa mère. Une fois sur place, elle constate que la fenêtre du salon est ouverte. Elle tente de joindre sa mère pour annoncer sa présence, mais elle est toujours injoignable. Intriguée, elle sollicite l’aide d’un ferronnier pour défoncer la porte. Et là, elle découvre le corps sans vie de sa mère étendue en sang. Insupportable !

Il est rapporté que l’aspect de la maison fait penser à un cambriolage qui a mal tourné. La police alertée a ouvert une enquête.

Adolphe Angoua

