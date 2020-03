Cocody Carrefour Faya, des braqueurs armés ont tirés sur un gbaka contenant des passagers bilan 3 blessés 1 dans un état critique

Braquage en pleine journée à Cocody au Carrefour Faya, des braqueurs armés ont tirés à bout portant sur un gbaka contenant des passagers bilan 3 blessés 1 dans un état critique.

Selon un témoin qui a vécu la scène raconte :

“En allant au boulot, j’ai failli perdre la vie au carrefour de Faya suite a un braquage pouvant plus bouger, sous mes yeux les braqueurs tiraient sur notre véhicule pouvant plus courir, les autres n’ont pas eu de chance car blessés par les balles mon voisin à côté a pris une balle dans le dos un autre sur le bras, et l’épaules il était assis quand, la balle a percé le siège de passager, ils ont pris un sac sur un passager et ils ont disparue “.

Lexterieur

Comments

comments