Cocody: un accident impliquant un véhicule personnel et une grosse moto jaune

Nous avons été témoin d’un grave accident de la route ce vendredi 28 mai 2021 dans la matinée autour de 11 h 20 à Abidjan dans la commune de Cocody , plus précisément aux feux tricolores de l’endroit communément appelé carrefour la vie . On attend subitement un bruit assourdissant . C’est en ce moment qu’on réalise qu’il s’agissait d’un accident . Le choc était particulièrement violent . Il s’agit d’un accident impliquant un véhicule personnel et une grosse moto de couleur jaune . Le conducteur de la moto est grièvement blessé , il saignait du nez et de la bouche . De fait , la moto provenait du côté de l’hôtel Palm club en partance vers la RTI , le véhicule quittait du côté d’Adjamé secteur lycée technique . L’accident c’est produit juste au feu du carrefour la vie . 20 minutes après l’accident les Sapeurs pompiers alertés rejoignent la police sur le lieu de l’accident et récupèrent le blessé , le conducteur de la moto pour le conduire dans un centre de santé . Le conducteur du véhicule s’en est sorti sain et sauf , son véhicule n’a pas subi de dégâts considérables .

