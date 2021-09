Cocody : un grave accident au rond-point du nouveau camp militaire d’Akouédo a fait plusieurs victimes

Nul n’est à l’abri du danger depuis un certain temps à Abidjan. Nous avons appris d’une source sécuritaire la survenance d’un grave accident le jeudi 16 septembre.

En effet, c’est dans la matinée que le groupement des sapeurs-pompiers militaires est alerté pour signaler un accident de circulation, à Cocody. Cet accident est survenu au rond-point du nouveau camp militaire d’ Akouédo. Sur le champ, les pompiers ce sont mis en route vers le lieu de l’accident. Ce n’est que sur place que la source nous informé relatant qu’il s’agissait d’une collision entre deux véhicules de particuliers.

Bilan définitif de ce drame est de huit victimes dont un décès certain, trois blessés graves et quatre blessés légers. Tous ont été transporté au CHU de Cocody. C’est encore triste de constater que malgré les efforts de la police Nationale de réduire les accidents de la circulation jusque là abondant, les automobilistes eux restent toujours imprudents et irrespectueux du code de la route.

Puisse Dieu consoler la famille de la victime décédée. Quant aux blessés nous leurs souhaitent prompt rétablissement.

Faisons attention car la route tue !

Angeelisée

