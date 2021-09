Confidence : “Je paie mon mari pour qu’il me fasse l’amour”

Sur le net

Mon nom c’est Clarita mère de deux enfants (une fille et un garçon). J’ai 24 ans et je travaille à mon propre compte. Je voyage beaucoup car je suis aussi une commerçante. Je me suis mariée il y a quatre ans avec mon meilleur ami Kenneth. Notre histoire est très longue mais laissez moi vous dire qu’il est mon meilleur ami, avant de se marier on a passé plus de 12 ans ensemble et c’est lui qui m’a déviergé car j’ai toujours gardé ma virginité pour mon mari. Il y a quatre ans il est devenu mon mari et c’est lui qui m’a alors déviergée. C’est vrai que je me suis vite mariée mais on se comprenait très bien lui et moi. Après les trois mariages (traditionnel, religieux et légal), on vivait heureux dans notre foyer. Mon mari a perdu son travail juste après deux ans.

J’étais déjà enceinte et même en congés de maternité. On se débrouillait avec le peu que je trouve sur mes marchandises. Après la naissance quand j’ai repris la travail, Kenneth est devenu très dur. Je m’habille pour le travail, il me demande de changer, je porte mes chaussures talons il me suggère de porter des tapettes. Il me contrôle. Il a commencé par fouiller mon téléphone. Il me calcule l’heure à laquelle je devais rentrer. Tout ça ne dérangeait pas. Le pire est qu’il ne fait plus l’amour. Il ne l’a pas fait pendant au moins 4mois. Je n’ai parlé à personne. Quand je lui ai dit pour la première fois que je veux qu’il me fasse l’amour parce que j’en ai grave envie, il m’a demandé de le payer car il n’a plus de travail alors je vais l’embaucher pour qu’il me fasse quand je voudrais et je lui paie un salaire. Au début je ne croyais pas mais quand il finit de me faire l’amour et je ne lui donne pas d’argent, il me harcèle.

Quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, il m’a demandé une amende de 2millions pour son travail bien fait. Aujourd’hui je paie 70 000FCFA à mon mari chaque mois pour qu’il me fasse l’amour. Pourtant je suis la seule à prendre soin de la maison.

Jusque là je n’ai rien dit aux parents.

Aidez-moi SVP

Que dois-jen faire ???

Mon mari est en train de me ruiner.

