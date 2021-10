Côte d’Ivoire: Abobo-Dokui, un incendie ravage plusieurs habitations

Les populations d’Abobo n’ont pas fermé les yeux de la nuit. Un grave incendie a ravagé tout sur son passage.

En effet, des maisons situées dans le quartier d’Abobo Dokui non du Collège Nanti et du quartier Anador, ont été ravagées dans la nuit du mercredi 27 à jeudi 28 octobre 2021 entre minuit et 1 heure du matin, par des flammes. Aucune perte en vie humaine a été signalée, mais des dégâts matériels enregistrés, rapporte un confrère sur place.

Selon les habitants, c’est un court circuit qui est à l’origine de cet incendie qui s’est déclenché dans l’une des maisons et s’est rapidement propagé dans les maisons voisines de fortune. Cinq habitations ont reçu la visite des flammes mais quatre parmi elles ont été complètement ravagées par l’incendie. Des intonations de bouteilles de gaz ont été également entendues.

Il a fallu l’arrivée des sapeurs pompiers militaires pour circonscrire le danger afin d’éviter toute propagation du feu.

Sapel.

Comments

comments