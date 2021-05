Côte d’Ivoire / Affaire accident de la circulation impliquant une motocyclette et un véhicule de transport en commun avec mort d’homme sur l’axe Gboguhé – Daloa : le démenti de la gendarmerie nationale

Dans la nuit du Mercredi 28 avril 2021, aux environs de 20 heures, sur la base d’informations mensongères relatives à un accident de la circulation impliquant une motocyclette et un véhicule de transport en commun avec mort d’homme sur l’axe Gboguhé – Daloa , une centaine d’individus mal intentionnés a pris pour cible le poste de Gendarmerie de Gboguhé en y mettant le feu.

La Gendarmerie nationale condamne fermement cet acte criminel.

Ces actes de vandalisme et de défiance contre les institutions de la République, mettent en péril la sécurité des populations et fragilisent la cohésion sociale. Ils ne sauraient donc être tolérés.

Une enquête est ouverte afin que les auteurs et leurs complices répondent de leurs actes devant les tribunaux.

C’est le lieu d’appeler encore une fois, tous les usagers de la route à la prudence et à l’observation des règles du Code de la circulation routière

Fait à Abidjan, le 1er Mai 2021,

Le Général de Corps d’Armée ALEXANDRE APALO TOURE,

Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale

