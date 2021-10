Côte d’Ivoire/ Affaire une femme vidée par sa belle famille : la réaction de la famille du défunt mari

Vous n’allez pas en croire.

L’affaire fait le buzz en ce moment. Nous constations sur les réseaux sociaux ces derniers jours une vidéo virale montrant une belle famille entrain de vider les affaires et la femme du défunt dont le corps séjourne encore à la morgue. Tous nous étions indignés par le comportement de cette famille. Les réactions ne se font pas attendre. Hassan Ayek fit remplacer les appareils électroménagers…et bien d’autres soutiens.

Des commentaires ont poussé à voir de près cette histoire.

Qu’est ce qui a pu bien se passer ?

Tous, nous nous sommes interrogés. Le Baoulé en ligne (LBL), une télé culturelle en ligne est allée à la rencontre du père du défunt.

D’après les explications du père du défunt, la fille et son fils auraient divorcé suite à des actes d’infidélité de la femme. Comme preuve un acte de divorce rédigé par le défunt et l’acte de divorce signé par dame ZIKE WIANKO GISÈLE.

Cet acte de divorce montre clairement qu’ils ne sont plus Mari et Femmes.

● LA RÉACTION DU PÈRE

” Je n’ai aucun problème avec la femme, le 05 septembre dernier, mon fils m’a appelé, il dit papa j’ai attrapé ma femme avec un homme, je n’ai rien dit par amour.

Une deuxième fois encore je l’ai attrapé, je l’ai est suivie, j’ai pris un gros caillou pour lapider le monsieur, je l’ai frappé copieusement comme c’était pas permis.

Après cela quand ma femme est revenue à la maison, elle a ramassée toutes ses affaires, même celle que mon fils avait payer pour elle et est partie.

Quand il m’a dit ça j’ai dit d’accord mon fils, comme c’est comme ça je vais au village à mon retour je vais convoquer ses parents nous allons en parler.

Je suis allé au village le 11 septembre, le 12 c’était un dimanche, le 13 on m’appelle pour me dire mon fils est décédé.

Qu’est-ce que j’allais faire, mon fils et la femme n’étaient plus mariés, elle avait déjà tout ramassée ses affaires, alors je lui ai dit que mon fils étant mort et n’ayant pas de moyen pour payer le loyer car je devais l’enterrer il fallait qu’elle quitte la maison car je ne pourrais pas payer le loyer.

Elle m’avait dit qu’elle avait compris, j’étais arrivé du village le 13 je suis allé le 15 pour lui dire de partir, c’est hier que je suis allé ramasser les bagages de mon fils car je dois aller l’enterrer donc je n’ai pas d’argent pour payer le loyer c’est pour ça que je suis allé ramasser les bagages.

Les bagages que j’ai ramassé

1 – Frigidaire

1 – Télévision

1 – Cuisiniaire

1 – Table

J’aimerais souligner qu’ils étaient mariés avant mais ne sont plus mariés au moment il où décédait car ils avaient déjà divorcé ” Voir photo ” en raison des actes mon fils et elle avait déjà divorcé. “

●LA LETTRE DE DIVORCE RÉDIGÉE PAR LE DÉFUNT

Ci_joint la demande de divorce et la signature de l’acte de divorce par cette dernière.

Objet: demande de divorce pour faute

<>

Il faut préciser le monsieur est décédé d’un AVC à son service.

Que Dieu nous aide à trouver la personne qui va nous éloigner des AVC.

Sapel

