Côte d’Ivoire: ”Camille Makosso Laisse la politique” les propos d’un pasteur

Les voix continuent de s’élever, en invitant le général Makosso au retenu, dans sa guerre contre l’avatar célèbre Chris Yapi. C’est le tour du pasteur Wilfried Zahui dans l’après-midi de ce vendredi 19 mars 2021, sur sa Page Facebook.

La guerre entre le général révérend Camille Makosso et le célèbre avatar ivoirien, Chris Yapi se poursuit toujours.

Cependant, pour apaiser la situation, des voix s’élèvent de la part des proches du sulfureux Camille Makosso. D’aucuns estiment qu’il ne devrait pas s’ingérer dans les affaires politiques.

C’est d’ailleurs, le message que le pasteur Wilfried Zahui a adressé à son collègue sur sa page Facebook dans l’après-midi de ce vendredi 19 mars 2021. « Grand frère, je te parle en tant qu’un petit frère en âge et un petit frère en termes d’années dans le ministère de Dieu. Tu m’as soutenu alors que tu ne me connaissais pas. Je t’ai aussi soutenu quand tu as perdu ta femme. Je reste convaincu que tu as en toi, une arme de Dieu. Tu es un homme puissant dans l’art de convaincre et l’art oratoire. Tu as la force de réunir des millions de personnes et tu sais rassembler les nations. Aujourd’hui, tu es à la fois Papa et Maman pour tes enfants. Mais là où tu mets ton pied, c’est dangereux. Laisse affaire de politique, pardon. Tu peux laisser des millions en banque pour tes enfants mais la seule chose dont tes enfants ont le plus besoin, c’est ta présence à leurs côtés. Que vont-ils devenir s’il t’arrive quelque chose de grave ? Pardon, concentre-toi sur l’œuvre de Dieu. Laisse Chris Yapi et la politique, je t’apprécie beaucoup grand frère », a posté le pasteur Wilfried Zahui sur les réseaux sociaux.

