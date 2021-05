Côte d’ivoire : Cocody, découverte d’un laboratoire clandestin de fabrication de faux médicaments appartenant à des ressortissants chinois

Découverte à Cocody d’un laboratoire clandestin de fabrication de faux médicaments .

Sommes-nous à l’abri de ces faussaires qui sont prêts à tout pour se remplir les poches au détriment de la santé des populations ?

Une question qui mérite d’être approfondie avec cette découverte d’une usine de fabrication de faux médicaments et d’autres produits pharmaceutiques appartenant à des ressortissants chinois.

C’est dans un bâtiment en construction situé à la Riviera Abatta, dans la commune de Cocody que cette découverte a été faite le mardi dernier.

Une découverte à mettre à l’actif de l’exploitation d’une source anonyme. A l’entrée de ce bâtiment, à première vue, l’on trouve une société d’imprimerie. Faux décors, juste à l’arrière du bâtiment qui jouxte les toilettes, une véritable armada de fabrication de faux médicaments de toute sorte, déployée.

C’est une véritable unité industrielle de fabrication de faux médicaments, de produits pharmaceutiques qui a donc été découverte.

L’inspection de cet entrepôt a permis de découvrir que ces ressortissants chinois y fabriquaient différents types de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires, du lait infantile, de nombreuses formes de comprimés et plus gave, des formes de comprimés injectables sont fabriqués dans cette usine chinoise.

Ce sont donc plus de 500 millions FCFA (762.195 euros) de faux médicaments et de produits pharmaceutiques ont été saisis.

Les faussaires propriétaires de ce laboratoire clandestin de fabrication de faux médicaments qui nuisent à la santé des gens, deux (02) ressortissants chinois.

Selon Bonaventure Adomo, directeur opérationnel de l’unité de lutte contre la criminalité transnationale les deux faussaires chinois ont été mis aux arrêts pour nécessité d’enquête.

Rappelons qu’en Côte d’Ivoire, Pays à la forte proportion de faux, au-delà des individus, sont implantés de nombreux laboratoires qui fabriquent des contrefaçons allant des boissons alcoolisées (champagne, whisky, rhum…, ndlr) aux parfums.

