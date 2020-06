Côte d’Ivoire : Deux habitants d’Adjamé périssent dans des eaux de pluie

Triste célébration de la fête des mères à Williams ville, dans la commune d’Adjamé, le dimanche 07 juin 2020 ! Un enfant de 6 ans et un jeune homme d’environ 20 ans, ont été engloutis par les eaux de ruissellement dudit quartier.

Les habitants de Williamsville, un quartier de la commune d’Abidjan, n’oublieront pas de sitôt, la brusque disparition de deux des leurs. Eh oui, la grande faucheuse a choisi la journée de la célébration des mères, pour assouvir son dessein.

En l’absence de ses géniteurs, la victime âgée d’à peine 6 ans a été confiée à leur voisine. Il a certainement suffi d’un seul moment d’inattention pour que le gamin se retrouve dans le couloir, menant vers le domicile de ses parents. A cet instant précis, l’enfant perd un pied de ses chaussures. Convaincu de la réaction de ses parents, il se lance sous la pluie battante pour le récupérer, ignorant le fort courant d’eau.

Un tunnel, sans protection, par lequel passe toutes les eaux usées, avant d’être déversées dans le grand caniveau de l’ancienne casse d’Adjamé-Abobo, englouti alors l’enfant. Alertés les riverains organisent une battue pour essayer de le sauver. A sa vue, Fofana Ahmed, mécanicien de son état se lance à ses trousses et parvient à le saisir au niveau d’un caniveau ouvert un peu plus en bas. Malheureusement, les fortes eaux de ruissellement ont fini par avoir raison des deux.

Alors que le corps sans vie du nommé Fofana Ahmed a été retrouvé quelques heures plus tard dans le caniveau de l’Indénié, non loin du Groupe Fraternité Matin, les fouilles se poursuivaient encore tard dans la soirée du dimanche pour essayer de retrouver celui du gamin de 6 ans.

Le récit de Kam SAMY, peintre 21 ans de profession, l’un des témoins de la scène :

« Aux environs de 13 heures, il pleuvait fortement au quartier. Rentrant d’une ballade, deux enfants dont l’un âgé de six ans, perd un pied de ses chaussures dans l’eau de ruissellement, juste à l’entrée de son domicile. Il s’engage à la poursuite de sa chaussure, fait une chute et est entraîné à partir d’un tunnel sans protection, et se retrouve dans le gros caniveau. Attirés par les cris de détresse du petit, nous courrons tous sa rescousse, et l’un d’entre nous, notre frère, Fofana Ahmed saute dans le caniveau ; il a pu saisir le petit, mais le courant d’eau était tellement fort, qu’ils ont été emportés par l’eau, malgré notre aide. Que les autorités trouvent une solution pour protéger ce tunnel. Ils peuvent le protéger avec des grilles de protection, pour éviter ce genre de drame ».

Brigitte GBAGBO

