Côte d’Ivoire/ Drame: une jeune femme et son enfant heurtés par un chauffeur de taxi

Une jeune mère de 23 ans et son enfant âgé de seulement 03 ans n’ont pas été épargnés par les nombreux drames de fin d’année. Ils ont été violemment percuté par un taxi communal.

Ce lundi 21 décembre 2020 au environ de 22 heures, un taxi communal violemment percuté une jeune mère de 23 ans et son enfant de 03 sur l’axe Grand-Bassam-Bonoua, précisément à 06 kilomètres de la ville balnéaire de Grand-Bassam et à 04 kilomètres de celle de Bonoua. Et malheureusement, compte tenu de l’ampleur du choc, les deux victimes ont perdu la vie sur place. Et quant au taximan, il a pris la poudre d’escampette en refusant de s’arrêter.

À la suite de ce malheureux scénario, les pompiers civils, la gendarmerie de Bonoua et les pompes funèbres se sont rendus sur les lieux de l’accident. Et voila encore un autre accident mortel sur une autoroute du pays qui a provoqué la mort tragique de cette jeune dame et son enfant.

Opearanews

