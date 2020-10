Côte d’Ivoire : Il licencie une employée pour participation au meeting de l’opposition

Mr Yacouba Hien Sié DG du Port

Il licencie la jeune fille car selon lui elle a participé au meeting de l’opposition

Mais et lui même le DG qui a passé tout son temps a faire la campagne du Rdr

Qui a été a tous les meeting du RHDP

Qui même le coordinateur général du RHDP dans le sud Comoé

Et qui a osé dire : “” le Rdr fera 40 ans au pouvoir ..””

Qu’es-ce qu’on doit faire de vous Mr le DG ?

Si une simple employée a été licencié pour une participation qu’es-ce qu’on doit faire du DG qui est coordinateur général du RHDP dans le sud comoé et qui participe a tous les meeting de ce parti ?

Source : OBSERVATOIRE DEMOCRATIQUE EN COTE D’IVOIRE RELAIS 2

