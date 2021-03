Côte d’Ivoire: Il se fait passer pour un gendarme et tente de pénétrer dans une prison

Maréchaussée à Toumodi au centre du pays, à 196km d’Abidjan la capitale économique, ont épinglé un intrus dans leur rang le samedi 06 mars. Écroué derrière les barreaux, le mis en cause répondra de ses actes pour usurpation de titre et d’identité.

Il s’agit du nommé de Yao Kouakou Stéphane né en 1996 à Sinfra. Le samedi 06 mars en début de journée, l’homme habillé en tenue de gendarmerie a tenté de franchir les portes de la prison civile de Toumodi pour rencontrer une connaissance, en utilisant l’identité d’un vrai gendarme affecté à la garde rapprochée d’un ministre rapporte les sources policières locales.

Toutefois ne reflétant aucunement l’attitude des références présentées, l’homme harcelé de questions par les gardes pénitentiaires et les gendarmes en post se fera très vite démasquer, au point de piquer un sprint pour tenter de sauver sa peau.

Mais fort heureusement, il n’ira pas plus loin. Il sera rattrapé et écroué pour usurpation de titre et d’identité.

Enfin outre cette arrestation, selon les premiers éléments d’une enquête ouverte aussitôt, Yao Kouakou Stéphane est un repris de justice, récemment condamné pour les mêmes faits à Sassandra, ville située dans le sud ouest du pays.

Sapel MONE

