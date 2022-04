Cote d’Ivoire :Il s’enfuit avec les 17 millions Fcfa d’un commerçant

Wanted ! Le jeune Mafemory Kamagaté a peut-être réussi le casse de l’année, au nord de la Côte d’Ivoire, en emportant la somme de 17 millions FCFA d’un commerçant. Pour un ado à peine pubère, son coup a de quoi faire pâlir de jalousie des “doyens” du hold-up et autres apprentis délinquants.

Un avis de recherche a été émis par la police contre lui, le mercredi 6 avril dernier, pour abus de confiance au préjudice d’Arouna Cissé.

Le plaignant, Arouna, est un opérateur économique ivoirien qui exerce principalement dans le négoce du cajou à Boundiali (ville entre Korhogo et Kouto). Pour cette campagne en cours, le chef d’Arouna qui se trouve à Tengrela décaisse 17 millions qui représentent la quote-part de ce dernier, suite à une transaction. Arouna doit donc rencontrer son patron à Tengrela pour récupérer l’argent. «Ma part, ce sont les 17 millions. C’est ce qui me revient. Moi je suis à Boundiali.

Et comme j’ai un ami qui se trouve à Tengrela, j’ai dit à mon boss de lui remettre l’argent pour moi. Mon ami et moi, on devait se rencontrer à Zaguinasso (une localité de la sous-préfecture de Kouto, non loin de Boundiali : ndlr). Il est arrivé avant moi, et comme je ne pouvais pas le rejoindre à temps, je lui ai dit de remettre l’argent au petit Kamagaté. On s’est parlé au téléphone, avec mon ami et le petit en question que je connais. Je lui ai dit de garder l’argent et que je suis en route», nous explique au téléphone Arouna Cissé, dans la soirée du dimanche 10 avril, lorsque nous l’avons joint pour en savoir plus.

La suite ? Eh bien, Mafemory disparaît sans laisser de traces. «Dès qu’on lui a remis l’argent, on ne l’a plus revu jusqu’à présent. Mon ami et le jeune en question ne se connaissent pas. Donc, ce n’est pas un coup qu’ils ont monté ensemble. Ils ne s’étaient jamais vu auparavant», assure Arouna. Il affirme avoir fait la connaissance de Mafemory Kamagaté, alias Junior, lors des causeries qu’ils ont l’habitude de tenir devant un magasin à Boundiali, autour du thé.

Le jeune homme a pris la clé des champs avec les sous, laissant Arouna dans le désarroi et la désillusion. Il a donc porté plainte au commissariat de police de Boundiali. «C’est cet argent que je devais prendre pour faire mes prochains achats», dit-il.

Pour l’heure, “Junior” est en pleine cavale. Et nul ne semble savoir de quel côté il s’est dirigé. Les enquêtes menées par les services de police devraient néanmoins permettre de le localiser et donner une suite à cette affaire.

