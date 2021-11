Côte d’Ivoire : Injs en feu, pompiers sur place

Ce mardi 09 novembre 2021, un incendie s’est déclaré́ aux alentours de 09h00 dans l’un des bâtiments de l’INJS (bâtiment H20) servant de dortoirs aux étudiants, a appris AbidjanTV.



Les sapeurs-pompiers, alertés se sont immédiatement rendus sur les lieux. L’incendie a été maitrisé́. Hormis quelques dégâts matériels mineurs, l’on n’a enregistré aucune perte en vie humaine, ni de blessés.

Les étudiants logés dans ce bâtiment sont sains et saufs.

Le DG de l’INJS et son équipe se sont rapidement dépêchés sur les lieux pour constater les faits.

Il faut saluer la bravoure des étudiants et de certains enseignants qui ont aidé à circonscrire l’incendie avant l’arrivée des pompiers.

