Côte d’Ivoire : interpellation de deux escrocs qui ont réussi à emballer un Citoyen qui leur a versé la somme de 1 850 000 Frs

Hier Vendredi 25 mars , aux environs de 15h, les nommés Pascal NONE, 57 ans , se disant coiffeur, et Alex Curtis, 35 ans, domiciliés à Cocody 2 plateaux, ont été interpellés pour escroquerie portant sur la somme 1.845.000f à Abobo Baoulé, apprend AbidjanTV auprès de Police Secours, la source policière la plus suivie du pays.



Les faits :

Ces deux escrocs , se font passer pour des refugiés et fils d’ Ambassadeur .

Ils racontent à leurs victimes qu’ils sont arrivés en Côte d’Ivoire par le biais du CICR en Mai 2020.

Par une ruse spectaculaire ils arrivent à convaincre celles ci de leur remettre de l’argent pour ” soudoyer ” les détenteurs de leurs bagages laissés aux CICR, contre forte récompense.

Selon eux, leurs ” bagages bloqués ” contiennent 04 valises d argent en dollars et divers documents administratifs très importants.

Ils ont donc réussi à emballer un Citoyen qui leur a versé la somme de 1 850 000 Frs ,avant de se fondre dans la nature.

En fin limier ,le Commissaire LACOMBE du 34 eme saisi des faits, va les épingler hier dans leur cachette.

La perquisition effectuée à leur domicile a permis de saisir une grosse valise contenant plusieurs coupures de faux billets et plusieurs faux documents administratifs.

Les deux malfrats, qui n’ont pas fait de difficultés à reconnaitre les faits, seront conduits devant le parquet pour répondre de leur acte.



Sapel MONE

