Côte d’Ivoire : l ‘éléphant ” Hamed ” ne sera pas abbatu

Déplacé en septembre 2020 de Guitry vers la réserve du N’zi River Lodge, à cause des dégâts qu’il causait aux populations, ” Hamed ” récidive.

L’éléphant terorrise encore les populations des départements de Dabakala et Bouaké.

Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et Forêts, et son équipe ont entrepris la construction d’une clôture électrifiée dans la réserve du N’Zi River Lodge pour la protection de l’éléphant et des populations.

Un collier GPS a été installé sur l’éléphant dans le but de le localiser et d’éviter d’éventuelles surprises désagréables.

