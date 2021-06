Côte d’Ivoire: la femme du pasteur TB Joshua brise le silence

Tout à coup, il a quitté la scène et s’est rendu dans ses chambres intérieures… L’épouse du défunt prophète TB Joshua brise le silence sur la mort de son mari Evelyn Joshua, l’épouse du défunt évangéliste, le pasteur TB Joshua a réagi à la mort de son mari bien-aimé.» Perdre un être cher n’est jamais facile; que ce soit soudain ou prévu, c’est toujours déchirant. Le deuil peut faire des ravages sur notre bien-être général. C’est pourquoi il est important de rester enraciné au Tout-Puissant. Lui seul peut atténuer notre chagrin et nous réconforter en ces temps. Cherchez refuge en Lui. » A-t-elle twitté ce lundi. Une source proche de la famille a révélé qu’Evelyn a également déclaré :« Il a terminé la course dans la prière. Elle a révélé qu’il avait passé environ trois heures en prières avant le dernier service sur la montagne et avait l’air en très bonne santé. Elle a déclaré qu’il n’avait jamais montré de signe de maladie ou d’inquiétude et que sa principale préoccupation concernait la ligne de prière qu’ils offraient aux Indiens contre la pandémie de COVID-19.«Selon elle, ses déclarations étaient spirituelles et tout à coup, il a quitté la scène et s’est rendu dans ses chambres intérieures. Elle a attendu quelques minutes et a ensuite décidé de le rejoindre. Et elle le rencontra assis sur la chaise comme quelqu’un réfléchissant mais inconscient. Elle a rapidement fait signe à ses disciples qui sont venus et ont essayé de le ranimer en vain. En vérité, il est rentré chez lui pour être avec le Seigneur et nous a laissé un message, veillez et priez. »

Melv Sage

Comments

comments