Côte d’Ivoire : la ville de Mamadou Koulibaly privée d’électricité depuis plusieurs jours

La situation est intenable à Azaguié, au sud de la Côte d’Ivoire depuis le lundi 20 janvier 2020. En effet, depuis cette date, la ville est plongée dans le noir à cause d’une panne d’électricité a appris Afrik Soir. Les populations d’Azaguié font face à un phénomène coupures d’électricité depuis quelques temps.

Il s’agit de la suspension de la fourniture d’électricité sans préavis, survenue depuis le lundi 20 janvier 2020. Cette situation a entrainé un véritable calvaire pour les populations qui ne cachent plus leur colère. Des réactions qui, en réalité, ne sont pas isolées.

« Depuis 3 jours, coupure de courant à Azaguié. La CIE Anyama interrogée dit ne pas encore savoir d’où vient la panne (ou le sabotage?). Du coup les forages ne fonctionnent plus pour la fourniture d’eau. Les stocks d’aliments dans les frigos se dégradent. Les phones ne chargent plus », s’est indigné Mamadou Koulibaly, maire de la commune, le mercredi 22 janvier 2020 dans un tweet.

«Actuellement, il fait très chaud. Et c’est ce moment qu’ils choisissent pour couper l’électricité. On dort dans la chaleur. La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) ne sait pas les préjudices que nous subissons quand elle coupe l’électricité depuis plusieurs jours. Mon poisson thon s’est avarié au bout de quelques heures parce que mon congélateur n’est pas alimenté. Les clients qui sont très exigeants ont refusé de le consommer à cause de son odeur. Et le perdant dans tout ça, c’est moi », a dénoncé dame Aya, une restauratrice à Azaguié.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ À AZAGUIÉ UNE SITUATION DIFFICILE POUR LES RIVERAINS

Mariam Koné, vendeuse de jus de fruits à la gare d’Azaguié, ne dit pas le contraire. Selon elle, sa marchandise est vendue quand elle est congelée. « Quand il n’y a pas d’électricité, je ne peux pas vendre. Il n’y a même pas d’eau dans les robinets. Des jus comme celui de baobab ne supportent pas la chaleur. Alors que c’est ce petit commerce que je fais pour nourrir et scolariser mes enfants », soutient-elle très amère.

« J’ai l’impression qu’on coupe le courant afin de susciter la révolte de la population contre leurs autorités. Mais à qui profiterais une destitution des autorités? Qui conspire contre votre commune? Et à quelle fin? Bref, j’ose croire que c’est juste une panne que les techniciens résoudront le plus rapidement possible pour le bonheur de la population », a fait remarquer un gérant de cyber.

Source ; Afriksoir

Comments

comments