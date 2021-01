Côte d’Ivoire: la voie Gagnoa-Issia en pleine réhabilitation par Ouattara

L’axe Gagnoa-Issia est à nouveau en difficulté après avoir été obstrué par les pluies diluviennes. Cette infrastructure posée sur ce tronçon depuis belle lurette et sans entretien n’a pu résister au poids des véhicules. Les transporteurs et autres usagers de la route ont simplement déclaré cette voie impraticable. Pour se rendre à Abidjan bon nombre d’entre eux préfèrent passer par la ville de Daloa- Yamoussoukro malgré l’état de dégradation de la route Issia-Daloa et le coût du transport dans les gares des cars a subitement été revu à la hausse au grand désarroi des usagers.

Pour les transporteurs interrogés, il est urgent que soient lancés les travaux de réhabilitation de l’axe Gagnoa-Issia. Alors le président n’est pas resté silencieux à leurs préoccupations. En effet les travaux de réhabilitation de la voie Gagnoa-Issia longue de 82km et dirait près de 4 heures de temps ont démarré depuis quelques semaines a constaté l’AIP . Plusieurs engins et graders des travaux publics sont visibles sur l’axe Gagnoa-Guiberoua où l’ancien bitume a été complètement décapé laissant la place à une couche de gravier sur plusieurs kilomètres en attendant la pose du nouveau bitume.

Il s’agit de reconstruire la chaussée abîmée sur l’ensemble du linéaire. Les travaux envisagés dépendent de l’ampleur des dégradations constatées. Le chantier débute par la mise en œuvre d’une couche de base de 15 cm en GNT 0/315 recouverte de 6 cm de béton bitumineux. Puis vient la stabilisation au ciment sur 20 cm et une couche de base de 15 cm de GNT 0/315 recouverte de 6 cm de béton bitumineux. Tous les accotements sont revêtus et le drainage longitudinal est constitué de caniveaux et fossés. Après la réhabilitation des l’axe Gagnoa-Issia la durée du trajet Abidjan-Issia durera seulement 4h.

