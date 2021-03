Côte d’Ivoire: l’axe Daloa-Séguéla en pleine réhabilitation

A moins de quatre jours de l’arrivée de la dépouille d’Hamed Bakayoko dans sa ville, le tronçon que vont emprunter ces nombreux invités, fait sa mue. C’est le constat fait le samedi lors de notre passage à Vavoua.

Les trous béants, les crevasses sont en train d’être fermés pour le bonheur des usagers. Au niveau des deux corridors de Vavoua, ce sont des machines qui vrombissent tout au long de cette voie. Les populations ne cachent pas leur joie face à cette réhabilitation.

«C’est une bonne chose de réhabiliter cette voie quand on sait qu’elle est dégradée à certains endroits. Et cela provoquait assez d’accidents. Donc avec l’arrivée de la dépouille du Premier ministre, l’occasion est toute trouvée pour apporter une cure de jouvence à cette voie. Je salue l’initiative de l’État», salue Benié Bi, un usager de la route rencontré au corridor Vavoua-Séguéla. Comme on le voit, c’est un ouf de soulagement pour ces nombreux usagers qui en plus des accidents que provoquait cette dégradation de la route sera désormais à l’abri des coupeurs de routes.

