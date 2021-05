Côte d’ivoire: le chauffeur de taxi qui a traîné un policier sur son capot du plateau à Treichville, arrêté

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, ce lundi 3 mai 2021 : un policier sur le capot d’un taxi-compteur est traîné par le conducteur sur l’un des ponts. On sait maintenant ce qui s’est passé.

Selon un document du commissariat de police du 29ème arrondissement de Treichville, les faits se sont produits aux environs de 14h. Un agent de police en service à la Police Sotra a eu maille à partir avec un conducteur de taxi-compteur, qui aurait violé un espace réservé à la Sotra au Plateau, vers le siège de Moov.

Le Sergent de police Koné Ismael Massalani, a alors tenté de retirer les pièces du conducteur en effraction, répondant au nom de Coulibaly Bema, 43 ans, ivoirien, domicilié à Abobo, qui a violé un espace réservé à la Sotra situé dans la commune du Plateau au niveau du siège de Moov. Selon certains témoins, le conducteur se serait montré insolent et agressif et manifesterait l’intention de fuir.

C’est alors que le jeune sergent de police a eu la présence d’esprit de se placer devant le véhicule, comme le font souvent certains policiers, de façon un peu risquée de leur part. C’est alors que, dans son refus d’obtempérer, le conducteur du taxi a démarré en trombe, entraînant dans sa fuite l’agent de police qui était sur le capot. Il a traîné ce dernier, jusqu’à Treichville à la hauteur de la piscine d’Etat, en passant par le pont De Gaulle, avec le risque que l’agent de police se retrouve dans la lagune.

Blessé au visage, après sa chute, le sergent de police a été évacué aux urgences du CHU de Treichville par les sapeurs-pompiers militaires. Il a été pris en charge par un médecin généraliste qui soutient que sa vie n’est pas en danger. Quant au conducteur du taxi-compteur indélicat, il a été arrêté et mis à la disposition du commissariat spécial de la police Sotra.

Il devra répondre désormais en plus de la contravention sur l’occupation de l’espace réservé à la Sotra et du délit de fuite, du délit plus grave, de la mise en danger de la vie d’autrui. Quant au jeune policier, il n’est pas exclu une sanction à son encontre, pour avoir violé la procédure en se plaçant devant le véhicule.

