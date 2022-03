Côte d’Ivoire : les auteurs de la vidéo dite spiritiste, ont été arrêtés

Les auteurs de la vidéo dite spiritiste, ici en illustration, ont été arrêtés, quatre des six individus qui ont pris part à ce qui ne serait qu’une mise en scène aux intentions sont derrière les barreaux. Il s’agit selon la police, des nommés KEITA IBRAHIM, DOUMBIA ABOUBACAR, DJE MARLEINE et MOUSSA RAIGA. Celle qui filmait la scène tout comme celui qui s’est écroulé simulant avoir été foudroyé par la magie étaient tous membres du même groupe.

Les enquêtes en cours nous permettront d’en savoir plus.

Source : Saïd Penda

Comments

comments