Côte d’Ivoire: les employés de la CDCI confrontés à des licenciements

Employés de la CDCI lors d’une grève en octobre à Abidjan

Après avoir licencié 79 employés en octobre 2020 et relayé sur KOACI, nous apprenons que des vagues de licenciements sont en cours à la Compagnie de Distribution en Côte d’Ivoire (CDCI).

Et pourtant selon nos informations, la Direction des inspections de travail (DIT) a été saisie de cette affaire et les différentes parties ont signé un certain nombre d’accords et de compromis qui devraient être réglés dans le courant du 1er trimestre 2021.

« Mais force est de constater que, la direction de la CDCI fait fit de tous ces compromis et procédé au licenciement de plus de 200 employés grévistes, y compris la quasi-totalité des délégués du personnel et syndicaliste sans droit », confie un syndicaliste sous le sceau de l’anonymat.

À en croire notre interlocuteur, depuis le 31 décembre 2020 une liste de 495 employés a été dressés pour un licenciement pour motif économique.

« Malheureusement nous avons perdu un des nôtres exerçant au niveau d’un magasin à Abobo qui n’a pas pu supporter cette nouvelle. Nous avons écrit au premier ministre, au ministre de l’emploi et au conseil des droits de l’homme », informe la source.

Le Groupe CDCI (Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire) est spécialisé dans la Grande distribution, dans le commerce de Gros, Demi-Gros et détail (particuliers).

Les magasins CDCI offrent une grande variété de produits de grande consommation, de produits alimentaires et des produits de première nécessité.

Koici

Comments

comments