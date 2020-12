Côte d’Ivoire: Meurtre du commissaire Akoun, un adjudant de police arrêté pour son arme identifiée dans l’attaque

Abattu dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020 dans un bar à Cocody, le drame du commissaire de police de 1ère classe Charles Akoun n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets.En cause, un nouveau rebondissement dans cette affaire qui a soulevé une vague d’indignation dans le pays. L’enquête policière révèle l’implication d’un adjudant de police en service à Beoumi dans le centre du pays, et répondant au nom de Blé Hippolyte Groazie.Exploitant toutes les pistes, des échanges téléphoniques entre l’agent de police désormais au centre de tous les soupçons, et les braqueurs au soir du crime, ont été découverts par les enquêteurs.Mieux encore, une étude balistique réalisée au cours des investigations a prouvé son appartenance à l’arme du crime, qui est un pistolet de marque Sig Sauer.Quant au reste de l’enquête qui place toujours l’adjudant de police Blé Hippolyte Groazie en tête des suspects: la révélation de sa présence à Abidjan et principalement dans la zone du crime la même soirée, contrairement à son poste à Beoumi qu’il soutenait plutôt, et l’implication de son frère en fuite, demeurent autant d’indices probants dans cette affaire.Faut-il le relever par ailleurs, l’un des suspects interpellé aux premières heures de l’enquête à San Pedro dans le sud ouest du pays à 355 km d’Abidjan, a été relâché. Selon les dernières informations en notre possession, l’individu n’aurait aucun lien avec les bandits.Pour rappel, le commissaire de police de 1ère classe Charles Akoun a été abattu dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020 dans un bar sis à Angré dans la commune de Cocody, au cours d’une attaque menée par trois bandits, après en avoir tué un.Les enquêtes allant bon train, tiennent à ce jour l’adjudant de police Blé Hippolyte Groazie, comme principal suspect dans cette affaire.

