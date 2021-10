Côte d’Ivoire: retour sur l’action héroïque d’un infirmer à Abidjan

Le Samedi, il rentrait tranquillement chez lui au environ de 5h du matin, quand son taxi est passé au niveau Yopougon Académie (Portail), où il voit un monsieur, couché dans un ravin, hurlant de douleur, sans secours…

Il demande au taxi de s’arrêter. C’est un risque qu’il prend car, le monsieur pouvait être un braqueur . Mais il descend et découvre un homme qui baigne dans son sang, le bras fracturé, et une forte douleur au cou. Tout de suite, il ôte son polos pour en faire une collier cervical pour immobiliser les os du cou. Ensuite il enlève son débardeur pour faire un foulard pour stabiliser le bras fracturé. Ensuite il lui demande ce qui s’est passé, le monsieur repond qu’il a été percuté par un chauffard qui a pris la fuite après son forfait. Il appelle le SAMU et appel la famille du monsieur.

GUELY est un jeune infirmier diplômé d’état. C’est un acte louable qu’il a posé qu’il faut encourager. Encore merci jeune frère.

Cet infirmer s’appelle GUELY KORE ANGENOR

Osman Cherif ( BPS )

