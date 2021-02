Côte d’Ivoire: Séguéla, un cadre du FPI a manqué à un meurtre, voici l’image

Un cadre du Front Populaire Ivoirien a été poignardé à la gorge par des individus non identifiés et laissé pour mort dans la ville de Séguéla.

Il y’a des personnes de mauvaise intention partout qui cherchent à faire du mal à leurs semblables pour rien. C’est ce que monsieur C.B responsable du FPI ” Gbagbo ou rien et instituteur en fonction a été victimes dans la ville de Séguéla.

Instituteur en fonction dans la ville de Séguéla, située au nord de la Côte d’Ivoire, dans la région du Worodougou et dans le district de Woroba, et membre du parti politique cher à Laurent Gbagbo, monsieur C.B a été poignardé à la gorge par des individus non identifiés. En effet, selon les informations rapportées, ce responsable du FPI a été copieusement frappé avant d’être poignardé à la gorge par ses agresseurs qui, pensant qu’il était mort, l’ont laissé pour partir sans rien emporter.

Heureusement, l’instituteur et membre du bureau du Front Populaire Ivoirien à Séguéla a vite été retrouvé et évacué d’urgence à Abidjan, précisément au CHU (Centre Hospitalier Universitaire, ndlr) de Treichville pour suivre des soins. Et comme tenu des informations rapportées, il s’agit sans aucun doute d’une tentative d’assassinat. Vivement l’ouverture d’une enquête pour retrouver les personnes responsables de cette atrocité.

