Côte d’Ivoire: un commentaire de la page tweeter de la Ministre Dogo qui étonne les internautes

Un commentaire de la Ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo étonne les internautes sur les réseaux sociaux .

Le 22 décembre , un accident de la circulation avait ébranlé la toile à cause de la gravité de la situation. Un bilan du drame avait été rendu public. Selon le rapport, l’accident a fait 43 victimes. Mais le commentaire sur tweeter de la ministre Belmonde Dago va étonner tout le monde. ” Le bilan est de 8 morts et non 43 morts. 37 blessés dont 2 cas en ranimation”, a t-elle commenté. Ce qui étonne le plus les internautes, c’est le mot “victime ” qui n’a pas été compris par le Ministre qui fait rire les Internautes depuis.

Sapel

Comments

comments