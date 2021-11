Côte d’Ivoire : un machiniste a failli ôter la vie à deux femmes à Abidjan,le témoignage accablant

Un témoignage accablant sur la tentative de meurtre non préméditée de deux femmes par un machiniste devient viral.

En effet, selon le témoignage rendu, le degré de chaleur dans une bus a effondré deux femmes parmi lesquelles une enceinte à cause du refus du machiniste d’ouvrir. Ci-dessous le témoignage:

“Ce matin je quittait Abobo pour Adjamé mosquée à bord du bus. Quand nous sommes sortis de la gare Nord, il y avait embouteillages nous avons demandé au machiniste d’ouvrir parce qu’il faisait très chaud. Il as refusé après 5 minutes dans la chaleur une dame en blanc es tombée dans le bus tout le monde a dit au machin d’ouvrir pour qu’on puisse faire sortir la dame afin qu’elle retrouve son foufle il as refusé. Sa devenais plus grave nous avons tout fait le gar à refusé et j’ai aperçu un policier dehors on l’a fait appel quand le machinistes a vu le policier il as ouvert la porte de derrière nous avons fait sortir la dame, le policier a pris son permis. Et quand il as ouvert la porte de devant une deuxième femme enceinte est tombé,” raconte le témoin oculaire

Sapel

