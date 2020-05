Côte d’Ivoire : un objet mystérieux tombe du ciel à N’Guinou

Un autre objet métallique non-identifié semblable à ceux découverts à Mahounou et à Ligbisso s’est retrouvé le lundi 11 mai 2020 à N’Guinou, village de la sous-préfecture de Bongouanou dans la région du Moronou.

L’objet métallique mystérieux n’a décidément pas encore fini de faire parler de lui. Et pour cause, des débits sont tombés le lundi 11 mai dans une cour aux environs de 16 heures 30 après un bruit assourdissant, à N’Guinou, village de la sous-préfecture de Bongouanou, à l’est de la Côte d’Ivoire.

« C’était le lundi 11 mai aux environs de 16 heures 30. Nous avons entendu un bruit assourdissant dans le ciel. Au départ, nous avons pensé à un grondement du tonnerre. C’est à la suite que nous avons appris qu’il y a un objet qui est tombé dans une cour sans faire de victime. J’ai été dans la cour en question vers 19 heures lorsque la gendarmerie était sur les lieux pour le constat. Ensuite, ils sont partis avec au poste. Il s’agit d’un objet métallique d’environs 1 mètre 40 de longueur. Il y a un trou à l’intérieur. C’est noir et ça ressemble à un échappement de moto. Selon des témoins, lorsque ça descendait c’était accompagné de fumée », explique notre interlocuteur à N’Guinou.

L’objet a suscité la curiosité des populations qui sont sorties nombreuses pour l’observer. L’objet aurait-il des liens avec ceux tombés à Mahounou et à Ligbisso ? Tout porte à croire. Surtout quand on sait que les faits se sont produits le même jour et avec pratiquement les mêmes indices. Selon certaines sources non confirmées, ces débits proviendraient du 1er étage d’une fusée lancée il y a quelques jours et qui aurait fait une chute incontrôlée. L’enquête ouverte par la gendarmerie nous situera.

Avec afriksoir

Comments

comments