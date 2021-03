Côte d’Ivoire : une collision entre un camion et un car fait 20 morts et plusieurs blessés graves

La nuit de ce mercredi 24 mars a été très meurtrière. Plusieurs personnes ont péri dans un violent accident de la route sur l’axe Bouaflé Yamoussoukro.

20 morts et plusieurs blessés graves ! C’est le triste bilan d’une violente collision intervenue ce mercredi soir à 22heures entre un camion semi-remorque et un autocar de la compagnie Le Labelle transport sur l’axe Bouaflé- Yamoussoukro dans le centre ouest du pays.

Les circonstances du drame restant pour l’heure non encore élucidées. Le camion semi-remorque transportant des sacs d’anacarde circulait dans la direction de Yamoussoukro, quand il est violemment entré en collision avec l’autocar en direction de Bouaflé, précisément au Pk 15 au niveau du village de Gourdji sous préfecture de Bouaflé.

Sur place les secours qui se sont mobilisés, ont procédé à la désincarcération des corps, et la gendarmerie a entamé les procédures d’identification.

Les blessés ont quant à eux, été transportés vers les centres d’urgence.

Depuis le début de l’année, c’est l’accident de circulation de le plus meurtrier.

