Côte d’Ivoire : Urgent ! Miss Aboisso a un problème de peau et demande de l’aide

Cadic N’Guessan avait fait sensation lors de la finale de Miss Côte d’Ivoire 2021. La belle candidate qui fut de la région du Sud comoé 2021 souffre d’un problème dermatologique et demande de l’aide.

Elle se nomme Cadic N’Guessan et elle a été parmi les douze finalistes de Miss Côte d’Ivoire a avoir survécu au “Titanic” lors de la finale.

Sa beauté sensuelle et son sourire ravageur, faisait d’elle une véritable prétendante au titre national. Titre remporté par la candidate de Yamoussoukro Olivia Yacé.

Toutefois, la Miss d’Aboisso souffre d’un problème dermatologique qui inquiète.

Sur une de ses pages officielles, Cadic a posté une photo d’elle en portrait montrant clairement des boutons recouvrant toute la peau de son magnifique visage.

Elle dit ceci

« Franchement je ne sais plus c’est quoi tout ça ? Avez-vous des remèdes svp ?

Ça me donne des Céphalées et dès qu’on touche des boutons ça me fait très mal. »

Plusieurs internautes ont conseillé à la miss de se rendre dans des cliniques privées dédiées à la dermatologique afin de faire des examens de sang et trouver la source du problème et y répondre efficacement.

Nous souhaitons prompt rétablissement à la belle Cadic N’Guessan.

JMD infos

