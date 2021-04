Côte d’Ivoire : Violeur mis aux arrêts alors qu’il venait de violer une fillette de 4 ans à Cocody

Drame dans la commune de cocody. Les services de police viennent de mettre la main sur un vieillard dangereux violeur répondant au nom de K.E, de nationalité togolaise et âgé de 57 ans domicilié à Cocody Danga, apprend AbidjanTV.



En effet, il a été interpellé par les services de Police au niveau d’une broussaille située derrière l’EPP Jean delafosse au moment où il s’apprêtait à des attouchements sur une fillette âgée de 4 ans après avoir pris soin d’enlever sa ceinture et son pantalon pour mettre pour pouvoir passer à l’acte.

Le violeur d’enfant a été dénoncé par une source anonyme témoin de la scène, qui, après avoir alerté des proches à prévenir le commissariat de Cocody.

Heureusement il n’a pas eu le temps de faire sa salle besogne avant d’etre interpellé par les services de police qui sont arrivés à temps sur les lieux.

Il sera conduit devant la justice pour répondre de ses actes.

C’est l’occasion d’attirer l’attention des parents sur ce phénomène qui devient de plus en plus récurent dans notre société de nos jours.

Surveillez vos enfants et sachez avec qui ils trainent!!

Sapel MONE

