Côte ‘Ivoire : 05 victimes dont 03 décès certains dans un grave accident sur l’autoroute du nord voie Nord pk 134

Les sapeurs pompiers militaires (Gspm) de la 7ème Compagnie ont été alertés ce vendredi 26 Mars à 12h25

pour un accident de circulation autoroute du Nord ,voie Nord pk 134 .

A la présentation, il s’agit d’une collision entre un camion de transport de marchandises diverses et un véhicule de particulier.

Bilan: 05 victimes dont 03 décès certains.

Les 02 autres victimes ont été evacuées à l’hôpital St Jean Baptiste de Bodo par l’ambulance lourde 71

Engins engagés : V.L.I 71, V.S R 71 et V.P.I 71

Cdt 7ème compagnie : Cdt Yapi Kassamber, Gendarmerie et pompe funèbre sur les lieux.

