Coup de la vie : l’argent est bon mais le diable est rusé. Une histoire vraie

HISTOIRE VRAIE

Une jeune fille de 22ans, au retour de l’école s’est faite draguer par un homme d’environ 45ans. Genre d’homme que nous appelons communément ” grotto” pour les filles de son âge.

L’homme après avoir serré sa voiture contre la fille , il a ouvert sa vitre fumée et a dit à la jeune fille qu’elle était très belle et qu’elle lui rappelait son enfant qui malheureusement n’est plus de ce monde.

Ensuite l’homme tendit à la jeune fille une enveloppe contenant une somme de 200.000 fr et lui dit que c’est un cadeau en souvenir de sa fille.

La jeune fille n’en revenait pas mais l’homme insista et elle prit l’enveloppe en le remerciant énormément. Les adresses furent échangées.

Arrivé à la maison, la jeune fille raconta l’histoire à sa maman qui autre était très contente et du coup elle demanda à sa fille de rappeler le monsieur pour le remercier et profiter pour lui demander une somme d’ 1.000.000 de franc cfa et de dire au monsieur que ceci servirait à payer une opération chirurgicale d’un frère.

La jeune fille ne voulu pas suivre les conseils de sa mère mais cette dernière la convainc que dans la vie , il faut savoir saisir sa chance.

La jeune fille prit un rendez-vous avec le Monsieur qui lui indiqua l’adresse d’un hôtel. Une fois ensemble, la petite demanda les 1.000.000. de franc cfa à l’homme. Le monsieur ouvra sa manette et en sortit une somme d’environ 5.000.000 de franc cfa bien attaché en tas de 500.000fr chacun et posa 1.000.000 sur la table ” Ceci est pour toi ma fille. Je te l’offre à cause de ma fille défunte que j’aime beaucoup”

L’homme se déshabilla et passa à l’acte avec la jeune fille qui autre n’avait pas résisté une seul seconde.

Une fois l’amour faite, l’homme ressortit les 4.000.000 restant qu’il posa ensuite sur la table et dit à la fille que tout ceci pourraient être pour elle si seulement elle acceptait qu’il ” défèque sur son dos ” La jeune fille regarda l’argent tellement qu’après 5 minutes de silence elle se laissa faire.

L’homme fit ses besoins sur son dos.

La fille entre rapidement dans la sale de bain , prit le savon et se doucha proprement.

Lorsqu’elle sortit de la douche elle ne vit ni le monsieur ni l’argent sur la table. elle s’habilla rapidement et descendit pour demander à l’accueille si par hasard son monsieur était parti et s’il avait laissé une commission mais personne n’a vu le monsieur descendre.

La fille composa son numéro mais c’était inaccessible. Elle s’en alla mais elle remarqua qu’elle sentait toujours l’odeur du caca.

Au dehors elle appela rapidement un taxi moto. Le conducteur du taxi moto tenait le nez avec ses main et demanda à la jeune fille de voir sous sa chaussure si jamais elle n’a pas ramassé de la merde sur la route. La jeune fille regarda sous sa chaussure mais rien.

“Vous sentez très très mauvais” lui dit le conducteur.

Arrivé à la maison elle se précipita dans la douche et fini tout les savons qui s y trouvaient, elle utilisa l’eau de javel, les parfums mais l’odeur était de plus en plus nauséabonde. Son corps a commencé par se décomposer et quand on la touchait, la peaux se détachait. Les petites vermines sortaient de partout sur son corps. Après un quart d’heures tout sont corps s’était décomposé et elle mourut.

La Mère pleura et cria mais c’était trop tard.

………….

La vie est dur mon Frère, ma sœur, Maman, Papa. Et l’argent est bon mais le diable est rusé.

Il se passe pire que ça! alors soyons vigilant et prions beaucoup.

