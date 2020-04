Couvre -feu : des maquis et agences de Mobile money pillés et incendiés a Yamoussoukro

Malgré le couvre-feu décrété par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, pour une lutte efficace contre la maladie à Coronavirus, Covid-19, les activités nocturnes peu recommandables continuent, maquis et agences de Mobile money pillés et incendiés a Yamoussoukro

Les bandits de grand chemin ne baissent pas les bras. Ils continuent leurs activités ignobles comme si rien n’était. Dans la capitale politique, Yamoussoukro, ils sévissent. Leurs cibles maquis et restaurants en ce moment fermés pour interdiction d’ouverture. Ajouter à cela, les maisons de transfert d’argent. Dans la nuit de samedi à dimanche 5 avril 2020, au quartier Energie, les propriétaires de maquis en ont fait les frais.

A lire aussi : Coronavirus, covid-19, Sars-Cov-2, etc : Voici les différentes dénominations de la pandémie

Ces hommes ni foi ni loi ont pillé quatre (4) maquis-restaurants. Emportant les boissons, bières, vins, liqueurs. Les bouteilles de gaz et même des réfrigérateurs ont été emportés. Cela à la gare des taxis communaux non loin du Centre hospitalier régional (Chr) et du premier arrondissement de police. Allah Mathieu, coordonnateur Jpdci-urbaine, n’a pas échappé.

LE CONTENU DE SON MAQUIS A ÉTÉ VIDÉ.

« Malgré les portes en fer et les cadenas, ils ont cassé nos portes et ont pris leur temps pour tout prendre et partir comme si on était en période normale. Nos frigos, bouteilles de gaz, nos boissons, qui constituaient le stock pris avant la décision des autorités, tout a été emporté. Mon voisin qui avait de la viande de brousse comme stock avant l’interdiction a été emportée. Voyez ce coin d’Orangemoney, il a été cassé et incendié en cette nuit par ses bandits » nous a-t-il confié appelant les Forces de défense et sécurité à redoubler de vigilance afin de mieux protéger les biens et les personnes en cette période de couvre-feu.

Car, dira-t-il, « il est impensable qu’en période de couvre-feu, des personnes mal intentionnées profitent de la situation pour dépouiller les honnêtes citoyens de leurs biens. »

Afrisoir

Comments

comments