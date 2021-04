Daoukro: Drame, un accident de circulation a fait plusieurs blessés graves

Daoukro est une ville de Côte d’Ivoire, en pays Baoulé. Chef-lieu du département et du même nom, elle appartient à la région du Iffou. Elle est située dans le District des Lacs, au centre du pays. Elle comptait environ 35 000 habitants en 2010.

Un drame vient de se produire à l’instant ce matin. L’accident s’est produit le vendredi matin 9 Avril 2021 aux alentours de 08h30 à Daoukro. Selon les témoins, un problème de frein serait à la base de cet accident. Le véhicule avait à son bord plusieurs passagers en provenance de N’Gattakro qui ont malheureusement terminé le voyage dans les ravins faisant plusieurs blessés. Rappelons que le phénomène d’accident de circulation ces derniers temps est de plus en plus fréquents, en moins d’une semaine le nombre d’accidents signalés bat un record incroyable. Mais quelle est la véritable cause de ces accidents a n’en point finir ces derniers jours ?

Nous appelons les conducteurs à être de plus en plus prudent au volant, de respecter les codes de la route et rouler a allure normal. Prompt rétablissement à toutes les victimes de cet accident

