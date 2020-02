De présumés braqueurs appréhendés et tabasses par la population à Ebilassokro (Sud-est d’Abengourou)

La jeunesse d’Ebilassokro, (Sud-est d’Abengourou), a lancé une opération punitive ce jeudi 27 février 2020 dans leur localité. Exaspérés par les nombreux braquages dans leur zone, ces jeunes en furie, ont en effet dénudé et passé à tabac de présumés malfaiteurs qu’ils ont appréhendés hier nuit aux environs de 3h du matin. Ces présumés bandits (cinq au total) qui seraient des orpailleurs clandestins, ont été contraints de faire une parade sur la place publique avec ”les bijoux” en l’air. C’est avec des bouches ensanglantées présentant des lèvres en lambeaux et des attributs sexuels balançant comme des grappes de fruits et frappant de part et d’autre l’intérieur des deux cuisses, que les présumés bandits ont été remis aux autorités compétentes.

