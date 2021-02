Divo-Lakota: grave accident d’un camion de compagnie et un tricycle, deux personnes n’ont pas survécu

Un évènement macabre et sinistre s’est produit dans la soirée d’hier samedi 13 février 2021 sur l’axe Divo/Lakota. 2 personnes à bord d’un tricycle ont cruellement été broyées par un gros camion de compagnie.

La route a malheureusement encore fait des victimes. Elle a encore fait couler du sang et des larmes. En effet ce samedi 13 février fut un jour trës sombre et funèbre sur la voie Divo/Lakota. Un très grave accident impliquant un gros camion de compagnie et une moto tricycle a arraché le sourire et la joie à plusieurs personnes.

Ce drame est intervenu en face de l’hôpital Grobialoko, Selon les révélations d’un témoin qui nous sont parvenues dans le groupe Facebook “le peuple sénoufo de Côte d’Ivoire”, deux jeunes garçons qui étaient à bord d’un tricycle étaient sur le point d’effectuer un virage au niveau du carrefour en face de l’hôpital Grobialoko lorsqu’un gros camion de compagnie, lancé dans une vive allure les percuta violemment.

Par conséquent, sous l’effet du grand choc, ces deux jeunes garçons ont instantanément rendu l’âme. Nous profitons de cette occasion tragique et malheureuse pour appeler les automobilistes à une vigilance maximale afin d’éviter des désagréments comme celui-ci.

