Dominique Ouattara offre plus d’un milliard de FCFA de dons aux femmes de Yopougon

La Première Dame Dominique Ouattara a fait don d’un montant de plus d’un milliard de francs CFA aux femmes de Yopougon, à l’occasion de la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, jeudi 30 mars 2023, dans la plus grande commune dit-on du pays,

Mme Ouattara, marraine de l’évènement, a offert d’importants dons d’une valeur globale de 500 millions F CFA aux femmes de la commune. Ces dons sont composés de vivres, d’équipements pour le renforcement des activités des femmes, de matériels sanitaires pour le renforcement du plateau technique des maternités et des centres de santé de la commune dont une ambulance pour la maternité de Port-Bouët 2 et bien d’autres dons pour le plus grand bonheur des femmes et des populations.

L’épouse du chef de l’Etat, fervente militante de l’autonomisation des femmes, a octroyé un montant additionnel d’une valeur de 500 millions F CFA sur le capital du Fonds d’aide aux femmes de Côte d4ivoire (FAFCI) alloué à la commune de Yopougon.

En plus de ces dons en vivre, en équipement et le montant additionnel du FAFCI, la Première Dame a offert une enveloppe de 10 millions F CFA aux populations présentes au complexe sportif de Yopougon. Ce sont donc au total des dons de diverses natures d’une valeur globale de plus d’un milliard F CFA que Dominique Ouattara a mis à la disposition des femmes de » Yop » à l’occasion de la célébration officielle de la Journée Internationale des droits de la Femme (JIF) 2023.

Mme Ouattara a saisi l’occasion pour exhorter les femmes à s’approprier les nouvelles technologies de l’information dans le cadre de leurs activités respectives. Pour la Première Dame, ce préalable va permettre aux femmes de profiter des opportunités que leur offre les innovations de la technologie et du digital.

« C’est pourquoi, nous les femmes de Côte d’Ivoire, ne devons pas nous tenir en marge de ces temps nouveaux. Nous devons également nous approprier l’usage de ces outils qui nous connectent au reste du monde. Il nous faut profiter des opportunités offertes par les innovations de la technologie et du digital, qui permettent de promouvoir nos activités, en améliorant l’image et la visibilité de nos entreprises », a-t-elle expliqué en présence de plusieurs membres du gouvernement.